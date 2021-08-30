Бойцы «Талибана» подняли в воздух американский боевой вертолет Black Hawk

Видеозапись полета бойцов радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) на американском боевом вертолете Black Hawk UH-60 над Кандагаром попала в сеть. Об этом сообщает издание The Independent.

Издание подчеркивает, что в руки талибов попал один из крупнейших парков таких вертолетов в мире. Кадры показывают человека, подвешенного за стальной трос к летящей машине. Сообщается, что таким образом бойцы «Талибана» патрулируют Кандагар.

Ранее стало известно, что талибы завладели большим количеством американской военной техники, а также боевого оснащения для солдат. В руки террористов попали самолеты, вертолеты, артиллерийские установки, стрелковое оружие, боеприпасы и высокотехническое оборудование, включая сенсоры ночного видения и тепловизоры. По данным источников, сейчас талибы вооружены лучше, чем многие регулярные армии других стран.