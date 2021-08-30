Мир
 
Последние новости
«Газпром» рассказал о возможности оспорить проигрыш в Европе
Китай ударил по своему рынку видеоигр
Актриса из Белоруссии сравнила Москву с цунами 
Россиянин застрелил мать за измену отцу
В Китае допустили завоз коронавируса в Ухань через полуфабрикаты
Россиянка заявила о нападении насильника в Новой Москве 
Зеленский покажет Байдену списки украинских военнопленных в Донбассе
Суд отклонил иск оштрафованного в России Booking.com
Женщина обнажилась на камеру ради оплаты брекетов сына и разбогатела
Новости партнеров
Прослушать новость

Бойцы «Талибана» подняли в воздух американский боевой вертолет Black Hawk

Полет талибов на американском боевом вертолете Black Hawk попал на видео
Перейти в «Мою Ленту»

Видеозапись полета бойцов радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) на американском боевом вертолете Black Hawk UH-60 над Кандагаром попала в сеть. Об этом сообщает издание The Independent.

Издание подчеркивает, что в руки талибов попал один из крупнейших парков таких вертолетов в мире. Кадры показывают человека, подвешенного за стальной трос к летящей машине. Сообщается, что таким образом бойцы «Талибана» патрулируют Кандагар.

Ранее стало известно, что талибы завладели большим количеством американской военной техники, а также боевого оснащения для солдат. В руки террористов попали самолеты, вертолеты, артиллерийские установки, стрелковое оружие, боеприпасы и высокотехническое оборудование, включая сенсоры ночного видения и тепловизоры. По данным источников, сейчас талибы вооружены лучше, чем многие регулярные армии других стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Талибы захватили несколько американских самолетов и ракет
США собрались задействовать частные самолеты для эвакуации из Афганистана
В Пентагоне предупредили о «значительной угрозе» самолетам в Кабуле