Сенатор оценил слова украинского политика о разрушении России для возврата Крыма

Сенатор Цеков: ни распада России, ни превращения Украины в успешное государство не будет

Ни разрушения России, ни превращения Украины в успешное государство в обозримом будущем не случится. Так сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил слова бывшего заместителя главы МИД Украины Александра Чалого о двух вариантах возвращения полуострова под контроль Киева, сообщает в понедельник, 30 августа, NEWS.ru.

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«Не будет распада России. Он [Чалый] и сам это признает. В обозримом будущем не будет Украина самой развитой страной Европы. Тем более не будет более развитой, чем Россия», — заявил российский политик.

По словам парламентария, украинский политик фактически признал, что Крым будет вечно в составе России.

Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый назвал два способа «возвращения» Крыма под юрисдикцию Киева. Первый из них он условно назвал «Карфаген должен быть разрушен», указав, что это «абсолютно конфронтационная» стратегия, от которой постепенно отказывается Запад в силу ее неэффективности. По его словам, такой план мог бы привести к «развалу России» и стать преимуществом украинской стороны.

Экс-замминистра добавил, что Украина не может «договориться по Крыму» из-за принципиальной позиции Москвы, однако ситуацию могут изменить успехи Киева. По мнению дипломата, следует создать такое успешное украинское государство, к которому захотели бы присоединиться все российские регионы. Как будет реализован этот план на практике, замглавы МИД не уточнил.