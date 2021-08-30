На Украине назвали третью мировую войну единственным способом реформировать ООН

Реформировать Организацию объединенных наций (ООН) можно лишь в случае третьей мировой войны, в настоящем виде эта структура не имеет будущего. Таким мнением в интервью изданию «Gazeta.ua» поделился бывший посол Украины в России и ее представитель при ООН Владимир Ельченко.

По его словам, за последние несколько десятилетий организация не претерпела существенных изменений. Дипломат назвал ее слишком забюрократизированной, чтобы отвечать потребностям всех стран на планете. «Это бюрократическая структура с 193 членами. Как что-то согласовать между ними? Выходишь с какой-то неполитизированной и хорошей инициативой, а к ней разное отношение», — сказал Ельченко.

Он также пожаловался, что большинство стран не слишком поддерживают Украину на голосованиях в Генеральной Ассамблее, а Совет безопасности из-за права вето у России и вовсе регулярно блокирует важные для Киева инициативы, в том числе по вопросу миротворческого контингента в Донбассе.

«Речь о крупной операции на Донбассе с участием более 20 тысяч военных. Сейчас это нереально. Но когда-нибудь придем. Не будет на 100 процентов, как хотим, но не пройдет и российский вариант», — добавил экс-посол.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека оценило число жертв территориального конфликта в Донбассе, начиная с апреля 2014 года. По данным ведомства, оно составляет от 13,2 до 13,4 тысячи человек, из которых почти четыре тысячи — гражданские. От 29,5 до 33,6 тысячи были ранены, включая 7-9 тысяч мирных жителей.