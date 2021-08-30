Бывшему депутату Госдумы запросили восемь лет за хищение двух миллиардов рублей

Прокурор предложил посадить бывшего депутата Госдумы на восемь лет за мошенничество

В Замоскворецком суде Москвы в ходе прений сторон прокурор запросил 8,5 лет лишения свободы бывшему депутату Госдумы Вадиму Варшавскому за хищение 2,5 миллиарда рублей у банка «Петрокоммерц». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Поддерживающий гособвинение прокурор заявил, что вина подсудимого в особо крупном мошенничестве доказана. Приговор будет оглашен 8 сентября.

Осенью 2020 года Лефортовский суд Москвы взыскал с Варшавского задолженность по кредиту более 8 миллиардов рублей по требованию «Национальный банк "Траст"».

Варшавский был депутатом Государственной Думы четвертого и пятого созывов (с 2005 по 2011 год). Его задержали в 2018 году по уголовному делу, которое было возбуждено двумя годами ранее. По версии следствия, в 2012 году банк выдал кредит Златоустовскому металлургическому заводу, чьим собственником был Варшавский. Вину в мошенничестве он отрицает.

После его задержания политсовет «Единой России» приостановил его членство в партии.

В декабре 2019 года Ленинский районный суд в Ростовской области приговорил к 3,5 года лишения свободы Варшавского за уклонение от уплаты налога на прибыль организацией на 490 миллионов рублей.