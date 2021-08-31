Знаменитого альпака Джеронимо усыпили по решению суда после четырех лет борьбы

В Великобритании у хозяйки изъяли и усыпили знаменитого альпака Джеронимо, за жизнь которого зоозащитники боролись четыре года. Об этом сообщает The Guardian.

Джеронимо забрали четыре сотрудника Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании при поддержке десятка полицейских утром во вторник, 31 августа. Позже в департаменте подтвердили, что животное было подвергнуто эвтаназии в качестве «необходимой меры по борьбе с распространением бычьего туберкулеза».

Самец альпака по кличке Джеронимо был ввезен в Великобританию в 2017 году из Новой Зеландии. До переезда тест на бычий туберкулез у животного показал отрицательный результат, однако в Британии Джеронимо было сделано два теста на эту болезнь, и оба они оказались положительными.

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Зоозащитники утверждают, что каждый раз тесты делались вскоре после того, как животное вакцинировали от бычьего туберкулеза, что и становилось причиной ложноположительных результатов.

За время противостояния с департаментом окружающей среды Джеронимо стал знаменитостью в Британии, а петицию с просьбой пощадить его подписали более 130 тысяч человек. Тем не менее животное усыпили по решению Высокого суда Англии и Уэльса.

Хозяйка Джеронимо Хелен Макдональд заявила, что альпака изъяли у нее незаконно и он был совершенно здоров. Вскрытие животного будет произведено специалистами Агентства охраны здоровья животных и растений Великобритании.

Бычий туберкулез (Mycobacterium bovis) — инфекционное заболевание у крупного рогатого скота. Болезнь может передаваться человеку через сырое молоко, в виде аэрозоли и с частицами пыли.

В 2019 году сообщалось, что в США ветеринарам пришлось усыпить здоровую собаку. Это произошло из-за того, что хозяйка животного потребовала похоронить его вместе с собой.