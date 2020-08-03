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Влюбленных друг в друга льва и львицу усыпили в один день

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Фото: LA Zoo

В Лос-Анджелесе, США, сотрудники зоопарка усыпили в один день пару влюбленных львов. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте зоопарка.

21-летние Хуберт и Калиса родились в разных американских городах и впервые встретились в зоопарке Woodland Park Zoo, где и начался их роман. В 2014 году их перевезли в зоопарк города Лос-Анджелес.

Сотрудники утверждают, что животные очень друг друга любили и не отходили друг от друга ни на шаг. Лев и львица пользовались большой популярностью у посетителей.

В четверг, 30 июля, ветеринары зоопарка усыпили животных: их здоровье резко ухудшалось из-за преклонного возраста. Врачи решили сделать смертоносные инъекции льву и львице одновременно, чтобы они не страдали друг без друга в одиночестве.

По данным работников зоопарка, в среднем львы живут в неволе около 17 лет, в природе — 10-14 лет.

Ранее сообщалось о смерти самца рыси по кличке Руфус. Он был известен как самая толстая и счастливая рысь Германии.

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