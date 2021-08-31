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Описаны планы генерала Лебедя стать президентом благодаря Хасавюртовскому миру

Соратник генерала Лебедя Бархатов рассказал про его президентские амбиции после Хасавюрта
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Александр Лебедь
Александр Лебедь
Фото: Александр Потапов / «Коммерсантъ»

Генерал Александр Лебедь, который в качестве секретаря Совета безопасности России подписал в 1996 году Хасавюртовские соглашения с чеченскими боевиками, взял на себя репутационные риски, чтобы исполнить волю «терявшего опору» Бориса Ельцина. При этом он сам планировал стать президентом, зная о здоровье главы государства, заявил в интервью «Ленте.ру» пресс-секретарь Лебедя в 1996-1997 годах Александр Бархатов.

По его словам, Лебедь пошел на подписание соглашений «не из любви и преданности первому президенту России», а в надежде в будущем занять его место.

«Вы бы видели, какие утечки о здоровье Бориса Николаевича к нам стекались… Лебедь уже и при людях не из самого близкого круга меня подкалывал, хлопая по плечу: "Поди представляешь себя в роли пресс-секретаря в кабинете с кремлевской форточкой?"» — рассказал он.

Хасавюртовские соглашения, заключенные 31 августа 1996 года, подвели черту под первой чеченской кампанией, которая началась в 1994 году с целью вернуть контроль над объявившей о независимости от России республикой. По договору, который подписали тогдашний секретарь Совета безопасности России Александр Лебедь и начальник штаба чеченских боевиков Аслан Масхадов, боевые действия завершились, но вопрос о статусе региона не был решен — его отложили на пять лет.

Соглашения не повлияли на практику захвата заложников и вымогательства выкупов, а также не установили прочного мира. Через три года чеченские боевики напали на Дагестан, положив начало второй чеченской кампании, по итогам которой республику вернули под контроль Москвы.

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