Тысячи банкоматов пропали в Великобритании

В Великобритании 8 тысяч банкоматов были отключены за последние 18 месяцев

Около восьми тысяч банкоматов пропали в Великобритании — из-за пандемии банки резко сократили свои банкоматные сети. Об этом свидетельствует исследование некоммерческой организации по защите прав потребителей Which?, которое приводит издание Independent.

Согласно исследованию, за последние 18 месяцев отключенными оказались 13 процентов от общего количества банкоматов страны. Ни один из них не возобновил работу. Исследование проводилось на базе Link — крупнейшей банкоматной сети в Великобритании.

Снижение количества устройств связано с сокращением числа операций, которые, по данным Link, в 2020 году упали на 37 процентов. В связи с пандемией люди стали чаще совершать покупки в интернете, а многие предприятия рекомендуют покупателям совершать платежи только по карте, чтобы не прикасаться к наличным.

Кроме того, аналитики Which? обнаружили, что с момента первого локдауна в марте 2020 года до снятия ограничений в июле 2021 года уменьшилось также и количество банковских отделений: 801 отделение было закрыто, а еще 103 должны закрыться к концу 2021 года.

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При этом проблема перехода на электронные транзакции остается актуальной для миллионов британцев, которые не адаптировались к современным технологиям оплаты. Более того, многие небольшие торговые точки королевства по-прежнему принимают только наличные, поэтому сокращение банкоматной сети для многих британцев становится реальной проблемой.

«Суровые цифры показывают степень ущерба, нанесенного пандемией и без того хрупкой системе наличных платежей, а также демонстрируют сложности, с которыми сталкиваются потребители при снятии наличных», — считает руководитель службы кредитно-денежных вопросов Which? Гарет Шоу.

Представитель Казначейства Великобритании отметил, что государственные органы взяли на себя обязательство принять законодательные меры для защиты доступа к наличным деньгам по всей Великобритании. В настоящее время власти рассматривают законопроекты, которые бы гарантировали гражданам доступ к банкоматам вблизи домов.