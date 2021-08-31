В двух районах Москвы нашли опасные балконы

На северо-западе Москвы нашли более десяти зданий, балконы которых находились в неисправном состоянии. Мосжилинспекция добилась устранения опасных дефектов жилых многоэтажек, сообщили в мэрии.

По требованию инспекторов отремонтировали балконы, которые были повреждены из-за проблем с фасадами, в 12 зданиях двух районов: Хорошево-Мневники и Щукино. Так как указанные конструкции относятся к общему имуществу многоквартирных домов, приводить их к нормативному виду обязали управляющие компании.

«На балконах зафиксировали краевые разрушения бетонных плит, коррозию арматуры и отслоение штукатурки. В рамках текущей эксплуатации был выполнен ремонт по адресам: улица Маршала Василевского, дом 11, корпус 1; проспект Маршала Жукова, дома 46, 48 и 58; бульвар Генерала Карбышева, дом 17, корпус 1 и дом 19, корпус 1; Новохорошевский проезд, дом 9; улица Генерала Глаголева, дом 10, корпус 1; дом 8, корпуса 1 и 3, дом 6, корпус 1», — пояснили в Мосжилинспекции.

Ранее инспекторы наказали управляющую компанию дома в Ново-Переделкино за то, что один из жильцов поставил в подъезде дополнительные перегородки, чтобы увеличить площадь своей квартиры. Представителей обслуживающей здание организации заставили снести незаконные конструкции.