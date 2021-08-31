Спросившая у Лукашенко о репрессиях британская журналистка уехала из России

Журналистка «Би-би-си» Сара Рейнсфорд покинула Россию. О вынужденном отъезде из страны она сообщила на своей странице в Twitter.

«Я должна покинуть Россию», — написала британская корреспондентка. Позже информацию об отъезде Рейнсфорд подтвердили в информационном агентстве Reuters. Журналистке пришлось улететь из страны, потому что 31 августа истекает срок действия ее российской визы.

Проблемы с пребыванием в России у журналистки начались после того, как она в ходе «Большого разговора» спросила у президента Белоруссии Александра Лукашенко про репрессии в стране. Вскоре Кремль отказал корреспондентке в продлении визы. Власти назвали свое решение ответом на дискриминацию российских СМИ в Великобритании.

После инцидента генеральный директор «Би-би-си» Тим Дэйви осудил отказ России продлевать визу британской журналистке. Он заявил, что Рейнсфорд — «исключительный и бесстрашный журналист». Дейви также призвал Кремль пересмотреть свое решение.