Российских осужденных отправили на борьбу с ядовитым сорняком

Власти Подмосковья привлекли осужденных к борьбе с борщевиком. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной думы.

50 человек, приговоренных к принудительным работам сроком от двух месяцев до пяти лет за нетяжкие преступления, уже привлечены к покосу ядовитого сорняка. Они работают в 11 городских округах Московской области. Планируется, что в следующем сезоне к таким работам будут привлечены 275 осужденных.

6 июля сообщалось, что в поселке Тельмана Ленинградской области власти отправили на борьбу с борщевиком водителей, которые были привлечены к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Ранее агрономическая служба ГК «Шанс» рассказала, что российских дачников могут оштрафовать за наличие борщевика на участке. «В каждом регионе свои нормативы по штрафам, — отметили эксперты. — Борщевик — инвазионная культура, то есть быстро распространяющаяся. Дачникам следует бороться с борщевиком механическим путем, методом выкапывания корней. Либо хирургическим — дать ему зацвести, но при этом удалять зонтики, оставляя само соцветие. Тогда борщевик погибнет в этот год».