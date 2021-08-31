Instagram удалил аккаунт матери погибшего солдата США после нападок на Байдена

Facebook временно удалил Instagram-аккаунт американки, сын которой был солдатом и погиб в Афганистане. Блокировка произошла после ее нападок на президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Daily Mail.

Мать 20-летнего морского пехотинца Шана Чапелл публично обвинила американского лидера в смерти сына и 12 других военнослужащих в Афганистане в результате взрывов в Кабуле 26 августа. Она опубликовала в своем аккаунте большой пост, адресованный Байдену. Чапелл утверждала, что президент «закатил глаза» и повернулся к ней спиной, когда она заявила, что на руках Байдена кровь всех погибших военных.

Соцсеть заблокировала аккаунт женщины после того, как тысячи людей пришли на ее страницу выразить соболезнования. «Как только я написала о том, что случилось с моим сыном, Instagram начал подтягивать мои сообщения, сделанные несколько месяцев назад, и отправлять мне уведомления о том, что, если я продолжу публиковать подобные вещи, они отключат мою учетную запись!» — заявила Чапелл.

Женщина на прошлых президентских выборах голосовала за Дональда Трампа. Перед смертью сына она часто писала о своем презрении к Байдену.

Facebook утверждает, что уже восстановил аккаунт Чапелл. Представитель Facebook Энди Стоун сказал газете, что блокировка была случайной. Однако некоторые сообщения по-прежнему недоступны на странице женщины.

В феврале французская сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora лишила визажистку работы из-за ее политических взглядов. Как сообщает издание, 29-летнюю Аманду Энсинг (Amanda Ensing) обвинили в пропаганде ненависти и распространении теорий заговора после того, как в своем Instagram-аккаунте она опубликовала ролик в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа.