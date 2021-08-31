Воткнувший отвертку в глаз инспектору ДПС россиянин пойдет под суд

Жителя Воронежской области осудят за то, что он воткнул инспектору ДПС отвертку в глаз

В Воронежской области под суд пойдет 40-летний местный житель, который воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС.

Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»). Материалы дела будут направлены в Воронежский областной суд для дальнейшего рассмотрения.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Днем 23 января в селе Заброды инспекторы ДПС заметили съехавший на обочину автомобиль, за рулем которого был водитель с признаками алкогольного опьянения. Полицейские предложили ему пройти освидетельствование. Находясь на переднем пассажирском сиденье в патрульной машине, мужчина внезапно нанес отверткой удар в глаз сидевшему на водительском месте 30-летнему инспектору и попытался ударить второго сотрудника ГИБДД. Инспектор получил ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Его экстренно госпитализировали, до настоящего времени он проходит лечение.

Обвиняемый арестован, свою вину он признал частично.