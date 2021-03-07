В Волгограде мужчина с отверткой и ножом напал на прохожих

В Волгограде мужчина попытался устроить массовую резню, нападая на прохожих с ножом и отверткой. Об этом сообщает «ВолгоградОнлайн».

Инцидент произошел утром в воскресенье, 7 марта, на улице набережной Волжской Флотилии. Очевидцы рассказали об окровавленном нападавшем в одних кальсонах и футболке, который тяжело ранил женщину.

«Только вышел из подъезда, смотрю, на меня "чижик" бежит в кальсонах и футболке, весь в крови. В одной руке у него отвертка здоровая, в другой нож. И на меня бежит. Я опешил, не знаю, что делать. А за ним бежал пэпээсник, парнишка молодой. Полицейский мне машет и кричит: "Уходи!" Я в сторону успел от него отскочить, он через машину перепрыгнул. А тот ненормальный начал на нас кидаться», — рассказал местный житель.

По его словам, охранник магазина вынул травматический пистолет и стал стрелять по нападавшему. «Он в упор в него стрелял. Пять или шесть выстрелов было. Три минимум в него попало, три-четыре. Он и так весь в крови был. И, представляете, в него стреляют, а он стоит и улыбается. Он или наркоман, или кто, непонятно вообще», — говорит очевидец. Он отдал свой газовый баллончик полицейскому, который «этому ненормальному глаза и лицо залил в упор струей». Местный житель схватил трубу и ударил мужчину с отверткой и ножом в руках.

К месту происшествия подъехали полицейские и задержали нападавшего. Бригада скорой помощи забрала пострадавшую женщину.