Бежавшие от пожара американцы устроили пробку на дороге

Американцы, отдыхающие в курортном городе Саут-Лейк-Тахо в штате Калифорния, устроили пробку на дороге после того, как им приказали эвакуироваться. Люди оказались вынуждены бежать из-за масштабного лесного пожара «Калдор», сообщает The Denver Post.
В понедельник, 30 августа, дорога около города оказалась забита автомобилями и велосипедами, туристическим снаряжением и лодками на буксире. Экстренная эвакуация была вызвана тем, что огонь находился в нескольких милях от Саут-Лейк-Тахо и спускался по склонам к озеру. Машины фактически оказались в тупике и двигались в плотном коричневом смоге.
Дорожный патруль отправил на помощь жителям дополнительный персонал, который провел эвакуацию. В итоге к середине дня пробка уменьшилась. По словам местных жителей, эвакуация прошла гладко. Живущая в городе с 1970-х годов Дайан Кинни отметила, что впервые за много лет столкнулась с подобным.
Пожар «Калдор» начался в штате 14 августа, за это время он сжег 717 квадратных километров территории и уничтожил более 600 построек. От огня также пострадали дома, стоящие вдоль ведущего к озеру шоссе, и местный горнолыжный курорт. Лесная служба страны приняла решение закрыть все национальные леса Калифорнии до 17 сентября.
Мэр Саут-Лейк-Тахо Тамара Уоллес (Tamara Wallace) отметила, что за последние 30 лет погода на западе США стала теплее, а земли — суше. По ее словам, в будущем из-за изменения климата условия станут еще более агрессивными, а пожары будут происходить чаще и в более разрушительной форме.
В середине августа Калифорния столкнулась с пожаром Дикси, который стал крупнейшим за всю историю штата. Огонь охватил национальные заповедники Плумас и Лассен и округа Бьютт, Лассен, Плумас и Техейма, уничтожив более 195 тысяч гектаров. На тушение пламени отправили более пяти тысяч специалистов.