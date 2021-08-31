Девятилетний мальчик дотронулся до морского обитателя в Таиланде и умер

Турист из Израиля скончался после укуса ядовитой медузы во время купания на острове Панган

Юный турист из Израиля, отдыхавший с родителями на популярном курорте Панган в Таиланде, дотронулся до морского обитателя во время купания и умер. Об этом сообщает Times of Israel.

Согласно информации издания, несчастный случай произошел на пляже Хаад Рин в юго-восточной части острова. Девятилетний мальчик зашел в воду за пределами охраняемой территории. Позже он выбежал из моря с криками, что его кто-то ужалил, а затем потерял сознание.

Ребенка доставили в больницу в 15 минутах езды от побережья, однако спасти ему жизнь не удалось. Предполагается, что израильтянина ужалила ядовитая медуза.

О произошедшем узнали местные власти, и министр природных ресурсов Таиланда Варавут Сильпа выразил семье погибшего соболезнования. Он также поручил соответствующим органам расследовать обстоятельства происшествия и подготовить оборудование для оказания первой помощи в туристических районах, где обитают жалящие медузы.

В июле на шотландском пляже обнаружили гигантскую медузу размером с лабрадора. Нашедшая морского обитателя женщина сфотографировала его и выложила в сеть. На снимке отчетливо видны внутренности медузы нежно-розового и лососевого цвета. Предположительно, она относится к виду Rhizostoma pulmo, который считается самым крупным видом медуз в Великобритании.