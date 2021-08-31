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В российском городе школьные классы разместили в коридоре

В Краснодаре школьные классы разместили в коридоре
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Фото: страница «Типичный Краснодар» во «ВКонтакте»

В краснодарской школе №102 классы разместили в коридоре. Соответствующий пост появился в сообществе «Типичный Краснодар» во «ВКонтакте».

«Из-за большой перегруженности района детей переводят учиться в коридор школы!» — написал автор поста под фотографией кабинета, который находится в коридоре и огорожен стеклянной конструкцией.

Под публикацией больше двухсот комментариев. «Вот так заходишь в туалет, а там уже библиотека», — написал один из пользователей.

В пресс-службе администрации города прокомментировали расположенный в коридоре класс и назвали его «временным решением».

«Из-за большого количества учеников и для расширения образовательного пространства в школе № 102 в настоящее время организованы четыре временных мобильных класса — два для начальной и два для средней и старшей школы», — процитировал представителей пресс-службы ТАСС.

Также там добавили, что кабинеты оснащены мебелью и всем необходимым. Как только необходимость в классах пропадет, их разберут.

Ранее заместитель председателя Правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова рассказала о формате нового учебного года в России. По ее словам, во всех регионах страны он должен начаться в очном формате.

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