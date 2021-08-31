В российском городе выявили малярию

В Пскове медики выявили малярийную инфекцию у пациента, поступившего в реанимацию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную больницу.

В псковскую больницу поступил мужчина в крайне тяжелом состоянии с «лихорадкой неясного генеза и менингитом». По словам медиков, ранее в другом медучреждении пациенту поставили диагноз острый тонзиллит и острая почечно-печеночная недостаточность.

«Диагноз подтвержден, (...) церебральная форма тяжелой степени. Множественные осложнения», — заявили в больнице.

Пациента перевели в федеральную клинику, россиянин пришел в сознание. По утверждению врачей, зафиксированный вид малярии относится к самому опасному и резистентному, при отсутствии лечения возможен летальный исход.

В Роспотребнадзоре заявили, что этот случай малярии — завозной.

Ранее москвичка, переболевшая лихорадкой Западного Нила, рассказала о симптомах заболевания. По словам россиянки, лихорадкой она заразилась в Тверской области несколько лет назад во время похода в лес за грибами. Женщина сказала, что первыми симптомами заболевания стала сильная слабость, головная боль, тошнота и рвота.