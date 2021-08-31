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В Роспотребнадзоре оценили риск попадания неизвестного вируса из Индии в Россию

Роспотребнадзор: риска попадания неизвестной лихорадки из Индии в Россию практически нет
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Фото: KRISHNA DAS / Reuters

Роспотребнадзор оценил шансы попадания неизвестной вирусной лихорадки из Индии в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно заявлению службы, у двух стран нет общей границы, а мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации на данный момент позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии. Риск распространения неизвестной болезни в России практически отсутствует, резюмировали в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в Индии количество погибших от неизвестной вирусной лихорадки составило порядка 68 человек, из них 40 — детского возраста. За одни сутки вирус унес жизни 12 детей. Как рассказал источник, со ссылкой на руководство Индии, данное число жертв является лишь приблизительным, поскольку органы здравоохранения ведут счет погибших в государственных медучреждениях. Также отмечается, что основным очагом заболеваемости стали западные районы штата Уттар-Прадеш на севере Индии.

Среди главных причин возникновения неизвестной лихорадки, озвучиваются не соблюдение жителями санитарных и гигиенических норм, а также переносчики вируса - москиты, размножающиеся в заболоченных водоемах.

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