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Раскрыты данные о приговорах полицейским за пытки россиян

Более 40 процентов правоохранителей получили условное наказание за пытки задержанных
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Фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Условное наказание за пытки задержанных получили 43 процента сотрудников правоохранительных органов из 122-х, привлеченных к уголовной ответственности. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Комитет против пыток.

С 2000 года в семи регионах России было установлено 219 случаев жестокого обращения с 291 гражданином, которые были задержаны полицейскими. После расследования этих фактов 52 силовика были осуждены условно, 70 — получили реальное наказание. В среднем осужденным были назначены сроки в четыре года заключения.

Самый строгий приговор был вынесен нижегородскому милиционеру, который в 2008 году получил 14 лет за гибель рабочего в вытрезвителе. А вот полицейские из Марий Эл были приговорены к полутора годам в 2012 году за пытки задержанного в течение суток. Этот приговор стал самым мягким.

Чаще всего потерпевшие жалуются на избиения полицейскими, применение наручников, пытки электрическим током. Задержанных топили в канале, заставляли проглотить крышку от пивной бутылки, делать приседания в противогазе, обливали кипятком и поднимали на самодельной дыбе.

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