В США выбрали нового посла на Украине

В администрации президента США Джо Байдена выбрали нового посла США на Украине. Об этом бывший глава посольства Уильям Тейлор рассказал в интервью украинскому телеканалу «Дом».

Он подчеркнул, что пока не знает имени человека, которого решили назначить на должность. «Я только знаю, что было принято решение, и знаю, что они сейчас работают над документами, проверяют биографические данные — проводят ту административную работу, которую нужно сделать, прежде чем будет хотя бы объявлено имя», — объяснил дипломат.

Материалы по теме Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?

Тейлор также напомнил, что на Украине уже более двух лет нет посла, а в течение полутора лет там работает временная поверенная в делах США Кристина Квин. Он положительно отозвался о ее деятельности, но в то же время указал на необходимость в назначении полноценного руководителя дипмиссии для «укрепления связи между правительствами» двух стран.

Квин была назначена на должность временно поверенной в делах Соединенных Штатов на Украине в январе 2020 года. На этом посту она сменила Тейлора, который занял его в июне 2019 года во время «исторических выборов и переходного периода». Он также возглавлял посольство США на Украине с 2006-го по 2009 год.

В мае 2019 года Вашингтон отозвал своего посла в Киеве Мари Йованович, которую заподозрили в работе на конкурентов бывшего президента США Дональда Трампа во время президентских выборов 2016 года.