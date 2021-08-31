Путин и Лукашенко дадут пресс-конференцию в Москве

Кремль анонсировал пресс-конференцию двух президентов в ходе визита Лукашенко в Москву

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дадут пресс-конференцию в ходе визита последнего в Москву 9 сентября. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС во вторник, 31 августа.

«Я не буду предвосхищать содержание этой пресс-конференции», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе переговоров, которые состоятся в Москве 9 сентября, подпишут все дорожные карты по интеграции двух стран в рамках Союзного государства.