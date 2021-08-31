В Индии раскрыли вероятную причину неизвестной смертельной лихорадки

Неизвестная болезнь, которая привела к смерти десятков индийцев, может быть вызвана лихорадкой денге. Об этом заявил заместитель главного секретаря штата Уттар-Прадеш по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад в интервью местным СМИ, передает РИА Новости.

По его словам, причина вспышки заболевания все еще расследуется, однако симптомы схожи именно с лихорадкой денге. Прасад отметил, что власти штата уже уведомили об этом государственные органы здравоохранения. Отмечается, что большинство заболевших неизвестной лихорадкой страдают от высокой температуры, обезвоживания и падения уровня тромбоцитов в крови. У некоторых больных были выявлены такие симптомы, как сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.

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Ранее Роспотребнадзор оценил шансы попадания неизвестной вирусной лихорадки из Индии в Россию. Согласно заявлению службы, у двух стран нет общей границы, а мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации на данный момент позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии. Риск распространения неизвестной болезни в России практически отсутствует, резюмировали в Роспотребнадзоре.

30 августа сообщалось, что в Индии количество погибших от неизвестной вирусной лихорадки составило порядка 68 человек, из них 40 — детского возраста. За одни сутки вирус унес жизни 12 детей. Как рассказал источник, со ссылкой на руководство Индии, данное число жертв является лишь приблизительным, поскольку органы здравоохранения ведут счет погибших в государственных медучреждениях. Основным очагом заболеваемости стали западные районы штата Уттар-Прадеш на севере Индии. Среди главных причин возникновения неизвестной лихорадки, озвучиваются не соблюдение жителями санитарных и гигиенических норм, а также переносчики вируса — москиты, размножающиеся в заболоченных водоемах.