Песков оценил влияние США на решения Зеленского

США могут использовать свое влияние на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы побудить его реализовать Минские соглашения. Так ситуацию оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков добавил, что Вашингтон также может призвать Зеленского на реализацию договоренностей, достигнутых в Париже. Украинский лидер посещал Францию в апреле, чтобы обсудить обострение ситуации на юго-востоке Украины.

Официальный представитель Кремля добавил, что США могут повлиять и на ситуацию, при которой процессу минского урегулирования может быть нанесен «сокрушительный вред».

В настоящее время Зеленский находится с рабочим визитом в США, там запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Предполагается, что стороны обсудят привлечение американской стороны к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, а также обсудят «Северный поток-2» и энергетическую безопасность Украины.