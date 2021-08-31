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Кремль оценил риски для отношений с Вашингтоном из-за визита Зеленского в США

Представитель Кремля Песков не увидел рисков для отношений России и США из-за Зеленского
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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США не несет рисков для отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС во вторник, 31 августа.

Ранее 31 августа сообщалось, что Зеленский вместе с супругой прибыл в США с рабочим визитом по приглашению американского лидера Джо Байдена.

Как рассказали в офисе президента Украины, 1 сентября главы государств встретятся в один на один, а также в расширенном составе делегаций. Также Зеленский проведет переговоры с руководителями некоторых министерств и ведомств. Ожидается, что в ходе переговоров стороны подпишут ряд важных документов.

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