В России увидели риски для строительства жилья

Счетная палата: в России есть риски для рынка жилищного строительства

Счетная палата России увидела риски для рынка строительства нового жилья при условии, если ситуация с ценами на строительные материалы не изменится в ближайшие несколько месяцев. Об этом аудитор ведомства Наталья Трунова сообщила в разговоре с ТАСС.

В рамках интервью Трунова заявила, что увеличение цен на стройматериалы может оказать негативный эффект на весь рынок жилищного строительства. Однако на данный момент у ведомства нет конкретных оценок масштаба проблемы. В будущем Трунова пообещала дать оценку в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Сейчас количество проблемных объектов, которые фиксируются в едином реестре проблемных объектов ДОМ.РФ, не больше, чем обычно. Но, конечно, если ситуация с ценами будет такая же на протяжении хотя бы полугода, то риски достаточно высокие», — заявила аудитор.

В июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о намерении проверить крупные строительные организации и производителей основных строительных материалов из-за «продолжающегося повышения цен на рынке строительства и смежных рынках». Речь шла о производителях бетона, кирпича, древесных материалов и ПВХ-продукции.