В Петербурге нашли находящегося в бегах топ-менеджера узбекской фармкомпании

В Петербурге полиция задержала бывшего топ-менеджера узбекской фармкомпании ATM Partners Муххамада Умарова, находящегося в международном розыске по делу о хищении девяти миллионов долларов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

38-летнего уроженца Самаркандской области нашли на проспекте Римского-Корсакова. Его задержали 30 августа в 10 часов утра, уточняет сайт 78.ru. По имеющимся данным, он ранее был главой крупнейшей в Узбекистане фармацевтической компании.

Ему вменяется хищение путем присвоения и растраты по Уголовному кодексу Узбекистана. Следствие считает, что с 2015 года по 2019 год он похитил со счетов компании 9,5 миллиона долларов. Находящийся в бегах бывший топ-менеджер был доставлен в полицию Петербурга и заключен под стражу до решения вопроса об экстрадиции на родину.