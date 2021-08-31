Заводы для обеспечения Крыма водой от «Ростеха» оценили в 78 миллиардов рублей

Корпорация «Ростех» прорабатывает различные варианты строительства и энергоснабжения заводов для опреснения морской воды в Крыму. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, к 2030 году для покрытия прогнозного дефицита в регионе могут построить девять заводов мощностью около 1 млрд кубометров пресной воды в год. При этом для энергоснабжения комплексов госкорпорация планирует использовать свои газотурбинных двигателей малой мощности ГТА-25 и ГТА-16.
По оценке Алексея Фадеева из Института проблем естественных монополий, стоимость подобных электростанций может достигать 78 миллиардов долларов. Кроме того, для снабжения девяти установок может потребоваться около 900 МВт новых мощностей — около половины действующей генерации Крыма и Севастополя.
В то же время правительство России намерено потратить к 2023 году 7,8 миллиардов рублей на две опреснительные установки в Крыму. Вице-президент Центра стратегических разработок Татьяна Караваева отметила, что создание подобных установок требует дорогостоящего импортного оборудования, а в настоящее время регион находится под санкционным давлением. Она также подчеркнула, что применение опреснительных установок в Крыму возможно исключительно для решения локальных острых дефицитов.
При этом власти Крыма рассчитывают на комплексное решение проблемы, которое поможет избежать серьезного повышения тарифов. В частности, речь идет об использовании запасов воды из-под Азовского моря, строительстве водохранилищ для Алушты и Симферополя и одной опреснительной установки для Ялты.
До присоединения Крыма к России почти всю его потребность в воде покрывал Северо-Крымский канал, построенный в середине прошлого века. В 2014 году Украина перекрыла его шлюзы, после чего на полуострове возникли проблемы с водоснабжением.
В июле 2021 года для обеспечения полуострова запасами воды «Росгеология» решила пробурить скважины на дне Азовского моря. Первое бурение подтвердило гипотезы о существовании палеорусел рек под дном. По предположениям, подобные объекты смогут обеспечить питьевой водой Крым и Севастополь, Краснодарский край, Адыгею и Калмыкию.