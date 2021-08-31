Финансист оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard

Вариант, при котором онлайн-ретейлер Wildberries по результатам проверок в банках будет отключен от международных платежных систем Visa и Mastercard, маловероятен. Об этом агентству РИА Новости сообщил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

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По его словам, результаты расследования скорее всего никак не скажутся на конечных потребителях. При этом финансист все же допустил сценарий, когда систематическое нарушение правил платежной системы приведет к отключению от них маркетплейса. «Это означает, что на торговой площадке не будут принимать карты Visa, Mastercard как с вводом реквизитов карты, так и через Apple Pay или Samsung Pay», — пояснил он.

Российский филиал Visa начал расследование после того, как Wildberries ввел двухпроцентную комиссию при оплате иностранными картами, а исключение сделал для держателей карт «Мир», пользователей Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы SberPay. Также Visa предупредила о штрафах в размере до миллиона долларов, которые будут грозить банкам-эквайерам Wildberries при начислении дополнительной комиссии.

В самом Wildberries утверждают, что речь идет о введении скидок при оплате через российские сервисы. В компании сообщили «Ленте.ру», что клиенты уже изменили свои предпочтения в выборе платежных систем — самой популярной за четыре дня после введения комиссии стала оплата через «Мир».