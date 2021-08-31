Финансист оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard

Вариант, при котором онлайн-ретейлер Wildberries по результатам проверок в банках будет отключен от международных платежных систем Visa и Mastercard, маловероятен. Об этом агентству РИА Новости сообщил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
По его словам, результаты расследования скорее всего никак не скажутся на конечных потребителях. При этом финансист все же допустил сценарий, когда систематическое нарушение правил платежной системы приведет к отключению от них маркетплейса. «Это означает, что на торговой площадке не будут принимать карты Visa, Mastercard как с вводом реквизитов карты, так и через Apple Pay или Samsung Pay», — пояснил он.
Российский филиал Visa начал расследование после того, как Wildberries ввел двухпроцентную комиссию при оплате иностранными картами, а исключение сделал для держателей карт «Мир», пользователей Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы SberPay. Также Visa предупредила о штрафах в размере до миллиона долларов, которые будут грозить банкам-эквайерам Wildberries при начислении дополнительной комиссии.
В самом Wildberries утверждают, что речь идет о введении скидок при оплате через российские сервисы. В компании сообщили «Ленте.ру», что клиенты уже изменили свои предпочтения в выборе платежных систем — самой популярной за четыре дня после введения комиссии стала оплата через «Мир».