Путин назвал способ повысить уровень зарплат в Ульяновской области

Путин рассказал ульяновскому губернатору Русских, как повысить уровень зарплат в регионе

Президент России Владимир Путин назвал четыре способа повышения зарплат жителей Ульяновской области в разговоре с главой региона Алексеем Русских. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, необходимо создавать новые рабочие места, создавать новые производства, а также обеспечивать инвестиции в основной капитал и привлекать частных инвесторов.

Кроме того, Владимир Путин поручил Русских активнее решать проблему обманутых дольщиков. Он напомнил о федеральных программах, которые позволят решить вопрос, и рекомендовал воспользоваться ими, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дадут пресс-конференцию в ходе визита последнего в Москву 9 сентября.