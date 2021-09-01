Спасенный женой мужчина с откушенной аллигатором рукой исчез до прибытия помощи

Житель США исчез после нападения на него аллигатора во время наводнения

Аллигатор откусил руку жителю американского города Слайделл, штат Луизиана, и, предположительно, доел пострадавшего после того, как того спасла жена. Об этом сообщает The Daily Beast.

Женщина позвонила в полицию и рассказала, что услышала шум и увидела, что аллигатор напал на ее 71-летнего мужа, который находился в сарае во время вызванного ураганом «Ида» наводнения. Рептилия откусила мужчине руку.

Женщина вытащила пострадавшего из воды и затащила на несколько ступеней по лестнице. Она оставила супруга, чтобы принести аптечку для оказания первой помощи и вызвать врачей. Когда она вернулась, мужчина исчез. Полицейским так и не удалось найти тело пострадавшего, чтобы установить точную причину его смерти, однако они предполагают, что аллигатор все еще находился поблизости в воде и доел жертву.

Ранее сообщалось, что аллигатор напал на 60-летнего мужчину вблизи парка Ва-Ке Хатчи в американском городе Форт-Майерс, штат Флорида. В итоге американец получил серьезные травмы руки и левой стороны торса.

