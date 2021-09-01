Необходимость российской базы в Белоруссии назвали переоцененной

У России нет необходимости размещать на территории Белоруссии военную базу, считает политолог Андрей Суздальцев.

В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что основную функцию защиты западных рубежей России выполняет группировка войск, размещенная в Калининграде, тогда как роль Белоруссии в защите российских территорий сильно переоценена.

«В реальности Калининград прикрывает Белоруссию, а не Белоруссия Россию. Он первым вступит в бой в случае атаки, а белорусская армия серьезного сопротивления оказать не сможет», — объяснил эксперт. По его словам, Россия стремилась разместить новую базу в Белоруссии, а именно военный аэродром, в середине 2010-х годов. В это время США изучали возможность размещения своих систем ПРО в Польше, что напрямую угрожало безопасности всего региона.

«Это позволило бы нам осуществить мгновенный наскок на эти системы ПРО в случае нападения», — отметил Суздальцев. Сейчас вопрос размещения ПРО в Польше снят с повестки дня, и необходимость размещать новые военные объекты на территории союзника у Москвы попросту отсутствует, считает политолог.

9 сентября Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин проведут переговоры, во время которых планируется подписание существующих в рамках Союзного государства программ интеграции. При этом ранее белорусский лидер заявил, что размещение российских баз на территории республики не имеет смысла.