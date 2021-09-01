Российские блогеры прокатили примотанного к Camaro друга на высокой скорости

Сочинские блогеры примотали друга скотчем к Camaro и проехались с ним на высокой скорости

Видео: Life

В Сочи блогеры-экстремалы примотали своего друга скотчем к дверям желтого маслкара и проехали по дороге со скоростью 180 километров в час, сообщает Life.

На кадрах видно, как примотанный блогер Данил Мясников позирует на камеру в позе Супермена, пока автомобиль мчится по дороге на большой скорости. Сидевшие в салоне участники «эксперимента» навели камеру на спидометр, который перевалил за отметку в 180 километров в час.

В УГИБДД по Краснодарскому краю заявили, что по данному инциденту будет проведена проверка, в ходе которой планируется привлечь к ответственности водителя и пассажира автомобиля.

Ранее сообщалось, что 23-летняя блогерша Кубра Доган (Kubra Dogan) из Турции погибла при съемке роликов для TikTok. Она забралась на крышу со своей 16-летней двоюродной сестрой Хелен (Helen), чтобы записать несколько видео для социальных сетей, но во время съемки случайно наступила на плохо закрепленную кровлю и провалилась сквозь нее.