Китайские компании избежали проблем из-за борьбы с видеоиграми

Акции китайских компаний восстановились после начала борьбы Пекина с видеоиграми

Китайские технологические компании избежали серьезных проблем после того, как Пекин объявил об ужесточении борьбы с популярностью видеоигр среди школьников. Спустя сутки упавшие акции начали расти в цене на фоне прогнозов аналитиков, которые не ожидают больших финансовых потерь из-за новых ограничений, сообщает CNBC.

Бумаги Tencent на Гонконгской бирже выросли 31 августа на 14,25 процента. Рост акций NetEase и Bilibili на американской бирже Nasdaq составил 16,3 и 17,19 процента соответственно. Акции Huya на Нью-Йоркской бирже прибавили 12,53 процента.

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NetEase указала, что получает от несовершеннолетних менее одного процента доходов. В случае Tencent школьники, по оценке инвестиционного банка Jefferies, приносят около пяти процентов дохода, связанного с онлайн-играми.

Китайские власти запретили несовершеннолетним доступ к видеоиграм по будням, разрешив играть по часу в пятницу, выходные и праздничные дни. Ранее китайским школьникам разрешалось играть три часа в праздничные и полтора часа в другие дни. Ужесточение ограничений направлено, как утверждает правительство, на борьбу с игровой зависимостью юных китайцев.

Правительство ужесточило ограничения 30 августа, и в первый же день акции компаний, занимающихся онлайн-играми, обрушились, достигнув минимума к 11:00 мск. Стоимость ценных бумаг NetEase упали на 8,8 процента, Bilibili — 5,7 процента, а Kingsoft Cloud Holdings — на 5,9 процента. Стоимость акций Tencent снизилась на 2,8 процента.

В начале августа китайская государственная газета Economic Information Daily сравнила видеоигры с «духовным опиумом». Акции компании Tencent, которая занимает лидирующее положение на рынке видеоигр, сразу потеряли 10 процентов. Глава компании Ма Хуатэн обеднел на 14 миллиардов долларов.