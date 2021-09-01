Глубокое декольте Волочковой на школьной линейке возмутило фанатов

Заслуженная артистка России и танцовщица Анастасия Волочкова подверглась критике в сети из-за чересчур откровенного наряда на школьной линейке. Снимок и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

Балерина поделилась фото, на котором она позирует вместе с 15-летней дочерью Ариадной, поступившей в 10 класс. На размещенном кадре знаменитость запечатлена в облегающем платье с цветочным принтом, которое оформлено глубоким декольте со шнуровкой, обнажающем грудь. Волосы Волочковой собраны в низкий пучок, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

Подписчиков возмутил дизайн платья Волочковой, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Платье как раз для похода в школу с ребенком», «Очень подходящее платье для визита в школу», «Вырез ужасный», «На линейку можно было и закрытый наряд надеть», «Если бы моя мама пришла на линейку в таком виде, я бы лучше умерла бы в этот день!» — высказывались пользователи сети.

В сентябре прошлого года другую звезду пристыдили в сети за появление на школьной линейке в коротких шортах. Телеведущая Ксения Бородина проводила своих дочерей Марию и Теону в школу в белой рубашке, черных мини-шортах, классическом пиджаке и кожаных лоферах с длинными бежевыми носками. Подписчики посчитали образ Бородиной слишком откровенным для такого события.