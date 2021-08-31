Волочкова пожаловалась на национализм в своем коттеджном поселке

Заслуженная артистка России, танцовщица Анастасия Волочкова пожаловалась, что в ее коттеджном поселке процветает национализм. Об этом она заявила в своем Instagram.

Балерина рассказала, что приютила у себя семью с детьми из Таджикистана, и те проживают в отдельном домике на ее участке. Однако они столкнулись с дискриминацией, когда их маленьких детей председатель товарищества решила прогнать с детской площадки, мотивируя это тем, что дети работников не должны там играть.

«Они не работники, они члены моей семьи. Какая разница, какой они национальности? Разделять детей по национальности и людей делить в наше время просто ничтожно», — возмутилась Волочкова.

В июне Волочкова заявила об отсутствии детства из-за занятий балетом в юном возрасте. Она подчеркнула, что лишь благодаря талантливому педагогу, которая помогала артистке с пластикой и растяжкой, ей удалось развить свои способности к танцу. Экс-прима Большого театра также вспомнила, как каждый раз, возвращаясь из училища, она вновь вставала к станку и занималась. «Помню, как вечером с грустью смотрела из окна на то, как дети играли во дворе, катались на коньках», — высказалась Волочкова.