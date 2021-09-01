В Ярославле проведут гастрономический фестиваль

Гастрономический фестиваль «Пир на Волге» проведут в Ярославле 18 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс».

В этом году мероприятие совпадет с Днем города, который также будут отмечать в указанный день. «Фестиваль состоится 18 сентября на Стрелке», — уточнили организаторы в беседе с агентством.

Изначально гастрономический фестиваль был запланирован на 21 августа, однако на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки его было решено перенести на более позднюю дату.

Ранее сообщалось, что в Казани в рамках празднования Дня города и республики прошел традиционный костюмированный фестиваль «Милли кием». На площадке фестиваля были представлены торговые лавки с национальными блюдами и сувенирами. На мероприятии также разыгрывали исторические сюжеты, посвященные Казани и улице Марджани.