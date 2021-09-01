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Две российские школьницы решили сбежать в Финляндию от учебы

Две школьницы из Петербурга попытались сбежать в Финляндию от учебы
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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Двух школьниц из Санкт-Петербурга задержали на границе с Финляндией, куда они попытались сбежать, чтобы не идти на учебу. Об этом сообщила «Фонтанка».

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По данным издания, ночью 31 августа в полицию обратилась женщина, которая попросила найти ее дочь. Десятиклассница ушла из дома вечером 30 августа, чтобы погулять с подругой, с которой познакомилась в интернете, и не вернулась домой. Издание отметило, что изначально девочка хотела отправиться к знакомой с ночевкой, но ее не отпустили.

Выяснилось, что девочки отправились в Финляндию на такси. На границе их остановили пограничники, проверили документы и позвонили родителям. Позднее школьница объяснила, что полгода назад она познакомилась с подругой в соцсетях, но встретиться они решили только 30 августа. Предположительно, именно новая знакомая позвала ее в Финляндию.

В 2019 году сообщалось, что школьница из Свердловской области ушла из дома, взяв с собой кота. Не предупредив родителей, она поехала к родственникам в Челябинск на четырех попутках. Сотрудники полиции вернули девочку домой и поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

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