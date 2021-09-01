Пресс-секретаря Зеленского раскритиковали за фото с Белым домом

Пресс-секретаря Зеленского Никифорова осудили в Instagram за фото на фоне Белого дома

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, вместе с главой государства прибывший с официальным визитом в США, опубликовал в социальной сети Instagram фотографию на фоне Белого дома. Пользователи раскритиковали снимок и оставили множество негативных комментариев под ним.

На фото Никифоров притворился, что держит в пальцах верхушку Монумента Джорджа Вашингтона, а также высунул язык. После того, как пользователи соцсети стали оставлять негативные комментарии к снимку, пресс-секретарь Зеленского разместил еще один кадр, где он просто стоит на фоне Белого дома.

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Никифоров предложил своим подписчикам выбрать, какой из кадров им нравится больше. Однако пользователи Instagram осудили пресс-секретаря Зеленского и продолжили писать негативные комментарии. «Не только позорище, но и преступление против государства — так унизить Украину перед США. Из грязи в... грязи!» — написал @klimz.

Ряд подписчиков Никифорова сравнили его с Юлией Мендель, которая была предыдущим пресс-секретарем Зеленского. Сам Никифоров занимает эту должность с 9 июля 2021 года.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Вашингтон на встречу с лидером США Джо Байденом. Зеленский выразил уверенность, что на переговорах главы государств рассмотрят значимые вопросы стратегического партнерства Украины и США.