Рецидивисту добавили срок за нападение на начальника российской колонии

Камышинский городской суд приговорил к 3,5 года лишения свободы заключенного Ш. за нападение на начальника исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заключенный признан виновным по статье 30 и 321 УК РФ («Покушение на дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). Он уже неоднократно был осужден за это преступление.

Из материалов дела следует, что заключенному объявили о водворении в карцер на 15 суток за нарушение правил внутреннего распорядка колонии. Услышав наказание, он разозлился и побежал в сторону сидящего за столом начальника учреждения, а затем попытался ударить его ногой, однако был задержан сотрудниками ФСИН.