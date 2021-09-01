Disney снимет биографический сериал о жизни модельера Карла Лагерфельда

Киностудия Disney начала производство многосерийного фильма о жизни немецкого модельера Карла Лагерфельда. Об этом пишет издание Variety.

На данный момент известно, что драматический сериал под названием Kaiser Karl выйдет на стриминговом сервисе Disney+ и будет состоять из шести эпизодов. Сюжет шоу будет основан на биографической книге Рафаэль Бакке о знаменитом кутюрье, изданной в 2019 году.

Повествование о жизни модельера в сериале начнется с 1972 года. Многосерийный байопик расскажет о становлении Лагерфельда, а также его романтических связях, в том числе с Жаком де Башером.

Отмечается, что натурные съемки проекта будут проходить во Франции. О дате выхода картины не сообщается. Не утвержден пока и актерский состав. Основным продюсером сериала выступила компания Gaumont.