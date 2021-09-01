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Учащиеся физтеха не смогли решить заданную Мишустиным задачу

Учащиеся физтеха имени Капицы не смогли решить математическую задачу премьера Мишустина
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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Председатель российского правительства Михаил Мишустин посетил 1 сентября физтех-лицей имени П.Л. Капицы. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках своего визита, премьер-министр предложил решить математическую задачу учащимся выпускного класса, которые в этот момент занимались с учителем анализом бизнес-проектов.

Михаил Мишустин предложил ребятам провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя при этом никаких измерительных приборов.

После бурного обсуждения задачи, школьники так и не смогли прийти к ее решению. После этого, Мишустин обратился к выпускникам и отметил необходимость фундаментальной подготовки.

«Очень важно решать задачи, связанные с бизнесом, и с приложением математических фундаментальных знаний, которыми вы обладаете. Но мне кажется, в вашем возрасте хорошо бы фундаменталки поднабраться. А когда вы будете обладать математическими знаниями, физикой, химией, вы сможете решать любые задачи, включая бизнес», — отметил премьер-министр.

Также ранее, Владимир Путин в эфире образовательного марафона общества «Знание», рассказал о своем опыте в сфере внутренней и внешней политики.

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