Мишустин вспомнил о неудавшемся поступлении в МГУ

Премьер-министр Мишустин рассказал, как ему не хватило полбалла для поступления в МГУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин вспомнил о том, как ему не удалось поступить в МГУ имени Ломоносова после окончания школы. Об этом он в среду, 1 сентября, рассказал в ходе общения со школьниками и выпускниками в Физтех-лицее имени Капицы, передает ТАСС.

По словам главы правительства, МГУ был именно тем вузом, в котором хотелось учиться, однако ему для зачисления на экономический факультет не хватило полбалла.

«Хотя эти полбалла вроде бы должны были у меня быть, я закончил экономико-математическую школу при МГУ, хорошо закончил, на пятерки. Но так получилось, что я не поступил, я не могу теперь объяснить почему», — поделился он.

Мишустин добавил, что впоследствии «вместе с пятерками» пошел на вечернее отделение в Московский станкоинструментальный институт (ныне — Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»).

«Родители сказали: "Давай, начинай трудовую деятельность". Я пошел на военную кафедру в этот институт работать учебным мастером и, в том числе, каменщиком на стройке», — отметил премьер и добавил, что впоследствии ему удалось перевестись на дневное отделение. Глава правительства подчеркнул, что, хоть и выбрал вуз «необычно», никогда об этом не жалел.

Ранее сообщалось, что в рамках своего визита в лицей Мишустин предложил решить математическую задачу учащимся выпускного класса, которые в этот момент занимались с учителем анализом бизнес-проектов. После бурного обсуждения задачи школьники так и не смогли прийти к ее решению.