Мир
 
Последние новости
В США раскрыли детали биографий лидеров «Талибана»
Россиянин нашел в гараже старую кружку и продал ее за четыре миллиона рублей
Олимпийская чемпионка из России объяснила снятие гимнастки Байлз с Игр в Токио
В Москве суд арестовал обвиняемого в убийствах украинского неонациста Боцмана
Матвиенко высказалась о насильственной вакцинации от COVID-19
Захарова прокомментировала слежку чешских спецслужб за президентом
В сети появилось видео избиения известного российского ученого 
Стало известно о самом дорогом подарке на свадьбу Моргенштерна
Опубликованы результаты исследований новой вакцины против ВИЧ
Пилот назвал настоящую причину крушения Ил-112В
Новости партнеров
Прослушать новость

В США учителей лишили зарплаты за принуждение детей к ношению масок

Axios: во Флориде два округа лишили госфинансирования за принуждение детей к ношению масок
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Marco Bello / Reuters

Департамент образования американского штата Флорида лишил государственного финансирования два округа за принуждение детей к ношению масок в школах. Об этом сообщает Axios.

По информации издания, речь идет об округах Алачуа и Бровард. Департамент удержал средства, равные месячной зарплате учителей и членов школьного совета. Отмечается, что причиной для этого стало введение обязательного масочного режима в школах, который нарушает права родителя на самостоятельные решения относительно безопасности и здоровья ребенка.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

Ранее губернатор штата Рон Десантис запретил обязывать учеников школ носить маски на занятиях. При этом на фоне роста заболеваемости коронавирусом некоторые образовательные учреждения продолжили придерживаться масочного режима. Комиссар штата по образованию Ричард Коркоран заявил, что власти не восстановят финансирование, пока округа не начнут соблюдать законы.

29 июля сообщалось, что члены Республиканской партии США пригрозили массовыми увольнениями после того, как полиция Капитолия пообещала не пускать в здание тех, кто приходит без масок. Указанная мера коснется даже вакцинированных сотрудников. Член Республиканской партии Томас Мэсси заявил, что авторам требования стоит прийти к нему в офис и уволить всех работников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Республиканцы пригрозили массовыми увольнениями из-за требования носить маски
Привитым американцам посоветовали вновь носить маски
Байден потерял маску в собственном кармане