В «Одноклассниках» подешевела подписка на музыкальный сервис

В социальной сети «Одноклассники» обновился раздел с музыкой. Теперь треки можно будет скачивать и слушать без интернета, а подписка на музыкальный сервис подешевела до 75 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

С 1 сентября новые пользователи «Одноклассников» в России могут оформить подписку за 75 рублей в месяц на первые полгода ее действия. Подписаться на музыку по сниженной цене можно будет до 30 сентября.

Пользователи соцсети смогут не только слушать музыку без рекламы и в фоновом режиме, но и скачивать треки в мобильном приложении «Одноклассников» на Android. В ближайшее время функция запустится и на iOS. Благодаря кешированию треков, их можно будет прослушивать без доступа в интернет.

Кроме того, если раньше скачивать треки можно было только в музыкальном приложении BOOM после оформления подписки, то теперь это стало доступно всем пользователям мобильных приложений соцсети.

При этом прослушивать треки можно абсолютно бесплатно, открыв мобильное приложение или десктопную версию сайта. Пользователи могут составлять собственные плейлисты, находить интересную музыку в рекомендациях, искать схожие по жанру и звучанию песни, а также первыми узнавать о релизах любимых артистов.

Ранее сообщалось, что в «Одноклассниках» к 1 сентября появились стикеры с популярными школьными фразами. Кроме того, команда сервиса предложила школьникам и их родителям присоединиться к специальной ленте новостей, посвященной образовательному контенту.