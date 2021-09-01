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В России с 1 сентября выросла оплата больничных по уходу за детьми

С 1 сентября оплата больничных по уходу за детьми вырастет до 100 процентов от заработка
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Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

Оплата больничного по уходу за дошкольниками в России с 1 сентября вырастет до 100 процентов от среднего заработка. Соответствующая мера поддержки семей была предложена президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию, сообщает РИА Новости.

Так, стоимость больничного по уходу за ребенком до семи лет включительно составит 100 процентов от среднего заработка вне независимо от стажа родителей. Максимальная выплата за больничный день в 2021 году составит 2434 рубля.

В своем выступлении Путин также предложил выплатить семьям с детьми школьного возраста по 10 тысяч рублей к 1 сентября.

Ранее стало известно, что в новом учебном году школьники будут писать меньше контрольных работ и познакомятся с основами финансовой грамотности. Контрольные в соответствии с новыми рекомендациями министерства просвещения и Рособрнадзора, в одной параллели классов предлагается проводить не чаще одного раза в две с половиной недели. Также их не рекомендуется проводить на первом и последнем уроке.

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