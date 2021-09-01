На Украине заявили о подготовке к визиту Байдена

В украинском Министерстве иностранных дел (МИД) работают над подготовкой ответного визита президента США Джо Байдена на Украину. Об этом глава ведомства Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, дата визита пока неизвестна, однако он обязательно должен состояться.

«Я убежден, что за времена своего президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам», — объяснил дипломат.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прилетел в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. До этого переговоры лидеров двух государств дважды переносились по инициативе американской стороны.

Последний раз Байден посещал Киев в январе 2017 года. Тогда, будучи вице-президентом США, он проводил переговоры с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.