Блогерша узнала секрет приготовления макарон и удивила подписчиков

TikTok-блогерша по имени Дани Халил (Dani Khalil) опубликовала видео, в котором поделилась со зрителями простым способом приготовления макарон. Многие комментаторы признались, что их очень удивил лайфхак Халил, и написали, что никогда бы не додумались о таком методе без подсказки девушки.

По словам Халил, она только во взрослом возрасте узнала этот секрет: по ее словам, пасту нужно варить прямо в дуршлаге. Затем она показала на видео, как кладет металлическое приспособление в кастрюлю с кипящей водой и насыпает туда макароны, вместо того чтобы готовить их в кастрюле, а потом сливать вместе с водой через дуршлаг.

Ролик девушки набрал более 170 тысяч просмотров за пару дней. Часть зрителей похвалили ее за необычный метод приготовления пасты и признали способ Халил намного более удобным, чем обычный.

Многие комментаторы отметили, что лайфхак блогерши был довольно очевидным, однако додуматься до него самостоятельно они не смогли. «Боже мой, почему я не сложила 2 и 2 вместе», — написала пользовательница под ником J. «Я тоже этого не знала», — ответила ей Дина Розас. Однако в комментариях нашлись и те, кому совет оказался не по вкусу. Например, девушка по имени Джесс сказала, что ее дуршлаг пластмассовый, поэтому лайфхак ей не поможет.