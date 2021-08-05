Пользовательница TikTok под ником agoyneee_xo показала лайфхак, который «изменил ее жизнь». На ролик обратили внимание журналисты The Sun 5 августа.

В кадре женщина раскрыла неожиданно простой способ уложить ребенка спать. «Этот лайфхак из TikTok изменил мою жизнь. Я узнала, что если перед сном дать ребенку съесть банан, то он будет крепко спать всю ночь. Каждый, кто знаком со мной, знает, что моя дочь с самого рождения не давала мне спать. Теперь благодаря этому трюку она спокойно спит всю ночь», — поделилась пользовательница.

Ролик посмотрели более трех миллионов раз. Многие комментаторы поблагодарили автора видео за совет и пообещали проверить его на своих детях. «Завтра дам своему ребенку банан перед сном», — написала одна пользовательница. «Завтра пойду в магазин и куплю там все бананы», — заявила другая. Комментатор jlanidahl, в свою очередь, уточнила, что бананы богаты магнием. По ее словам, этот микроэлемент помогает нормально высыпаться.

Ранее блогерша mombarrassed5 показала способ, с помощью которого можно вычислить детское вранье. В комментариях пользователи назвали этот родительский трюк гениальным.