Российская пенсионерка-зацепер прервала движение трамвая и попала на видео

В Ульяновске пенсионерка зацепилась за трамвай и прервала движение транспорта в городе

В Ульяновске пенсионерка села на цепной прибор трамвая, из-за чего водитель некоторое время не могла продолжить движение. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Daily Storm.

По данным мэрии города, пожилая россиянка присела на цепной прибор трамвая, держась за дворник правой рукой. В свою очередь, водитель транспортного средства открыла двери и выпустила пассажиров, передает РИА Новости.

С пенсионеркой провели беседу. В итоге она кричала что-то невнятное, но потом ушла.

Ранее в Подмосковье 15-летний россиянин залез на электричку, чтобы прокатиться сверху, и снял на камеру последние секунды своей жизни. На кадрах видно, как во время движения поезда подросток пополз по крыше и сказал, что его бьет током. Вскоре он закричал, что рукам горячо, после чего картинка начала мигать. Затем ролик прервался.